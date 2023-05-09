PL das Fake News: um passo necessário rumo à proteção da sociedade

Fake news Crédito: Shutterstock

A disseminação de informações falsas e enganosas tem se tornado um dos grandes desafios da era digital. Diante dessa realidade preocupante, o Congresso Nacional aponta uma importante solução: o PL das Fake News . O PL 2360/2020 surge como uma medida essencial para lidar com esse problema crescente.

Ao propor uma regulamentação mais rigorosa, a Câmara de Deputados busca legislar para combater a propagação de desinformação, garantindo a responsabilização das plataformas digitais e promovendo a construção de uma sociedade mais informada e consciente.

Ao tornar as plataformas digitais corresponsáveis pelo conteúdo compartilhado em suas redes, o projeto as incentiva a adotar medidas mais eficazes para combater a disseminação de informações falsas. Essa responsabilização é fundamental para que as chamadas Big Techs adotem políticas mais rigorosas de monitoramento e remoção de conteúdo nocivo, protegendo assim os usuários da propagação de fake news.

Essa iniciativa não será novidade no mundo. O PL das Fake News segue o modelo adotado em alguns países europeus que já enfrentaram de frente o problema da desinformação. Na Alemanha, por exemplo, a lei conhecida como "Network Enforcement Act" (NetzDG) estabelece multas significativas para as plataformas que não removem prontamente conteúdos ilegais ou ofensivos.

Outro exemplo é a França, que adotou a lei que impõe às plataformas digitais a responsabilidade de remover conteúdos de ódio em até 24 horas. Essas medidas têm se mostrado eficientes na redução da disseminação de informações falsas e perigosas, demonstrando a importância do PL das Fake News como política pública.

A aprovação desse projeto de lei é crucial para aprimorar a qualidade da comunicação e do jornalismo em nossa sociedade. Ao estabelecer regras mais rígidas e consequências para a disseminação de informações falsas, a legislação fortalece a credibilidade das fontes de informação confiáveis, promovendo um ambiente propício para o jornalismo de qualidade prosperar.

Além disso, a medida protege os cidadãos, evitando que sejam manipulados por notícias enganosas que possam influenciar suas decisões políticas, econômicas ou sociais.

Ao combater a propagação de fake news, o PL também contribui para a saúde democrática, uma vez que informações falsas podem distorcer a percepção pública e prejudicar o processo eleitoral. Ao promover a transparência e a responsabilidade na esfera digital, essa medida auxilia na construção de uma sociedade mais justa e informada, onde os cidadãos possam tomar decisões embasadas em fatos verídicos.