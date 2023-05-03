Aliados de Bolsonaro veem retaliação de Moraes por PL das Fake News

Segundo um aliado do ex-presidente, a semana estava "boa demais" para o bolsonarismo, o que teria estimulado a ação da PF.

A Polícia Federal apura a atuação de um grupo ligado ao ex-presidente que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. A suspeita é que a suposta falsificação do certificado de vacinação tinha o objetivo de viabilizar a entrada nos Estados Unidos de Bolsonaro, familiares e auxiliares do ex-presidente, driblando as exigências da imunização obrigatória.