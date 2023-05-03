PF intima Bolsonaro a depor sobre suposta fraude em sistema de vacinação

O depoimento estava previsto para 10h, mas deve ocorrer no período da tarde por causa do cumprimento dos mandados da operação Venire ainda em andamento.

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto Crédito: Isac Nóbrega/PR

As medidas são no âmbito de uma investigação sobre uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde."

Desde o início de 2020, quando o coronavírus começava a se espalhar pelo mundo, Jair Bolsonaro deu uma série de declarações nas quais sempre buscava minimizar os impactos da pandemia da Covid-19.

Como presidente, ele propagou discurso negacionista e usou palavras histeria e fantasia para classificar a reação da população e da imprensa à pandemia.