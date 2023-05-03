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Operação

PF intima Bolsonaro a depor sobre suposta fraude em sistema de vacinação

Ex-presidente foi alvo de busca e apreensão e teve ex-assessores presos por ordem do STF
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 10:11

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:11

BRASÍLIA, DF - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi intimado pela Polícia Federal e deve prestar depoimento ainda nesta quarta (3) sobre suposta fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde.
O depoimento estava previsto para 10h, mas deve ocorrer no período da tarde por causa do cumprimento dos mandados da operação Venire ainda em andamento.
O ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto
O ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento no Palácio do Planalto Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ex-presidente foi intimado durante a busca e apreensão cumprida em sua residência em Brasília. A PF também prendeu na ação os seus ex-assessores Mauro Cid e Max Guilherme. Outro alvo de mandado de prisão é Sergio Cordeiro, que atuava na equipe de segurança de Bolsonaro.
As medidas são no âmbito de uma investigação sobre uma suposta "associação criminosa constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde."
Desde o início de 2020, quando o coronavírus começava a se espalhar pelo mundo, Jair Bolsonaro deu uma série de declarações nas quais sempre buscava minimizar os impactos da pandemia da Covid-19.
Como presidente, ele propagou discurso negacionista e usou palavras histeria e fantasia para classificar a reação da população e da imprensa à pandemia.
Bolsonaro também distribuiu remédios ineficazes contra a doença, incentivou aglomerações, atuou contra a compra de vacinas, espalhou informações falsas sobre a Covid-19 e fez campanhas de desobediência a medidas de proteção, como o uso de máscaras.

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