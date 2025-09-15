Após julgamento

Tarcísio cancela viagem a Brasília em meio à pressão por anistia de Bolsonaro

Nesta semana, o PL, partido do ex-presidente, vai pleitear que o perdão aos condenados por tentativa de golpe seja levado ao plenário da Câmara

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:07

BRASÍLIA - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou sua viagem a Brasília, nesta segunda-feira (15), em meio às articulações para que o Congresso aprove anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governador de São Paulo viajaria para a capital federal no fim da tarde e voltaria apenas na manhã de terça (16). Uma visita a Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão na última quinta-feira (11), não estava prevista a princípio. A agenda de Tarcísio em Brasília, porém, não havia sido divulgada.

Na primeira semana do julgamento de Bolsonaro pelo STF, Tarcísio esteve em Brasília por dois dias Crédito: PABLO JACOB/Governo de SP

Nesta semana, o PL vai pleitear que o perdão aos condenados por tentativa de golpe seja levado ao plenário da Câmara. Do outro lado, o PT pretende que o assunto na pauta desta semana seja a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 5.000.

A pauta de votação será definida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça-feira (16), em reunião com líderes partidários pela manhã.

Na primeira semana do julgamento de Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal), Tarcísio esteve em Brasília por dois dias, dedicado a conversas com líderes e dirigentes do centrão para construir maioria pela anistia. Após a intervenção do governador, o Republicanos e parte do PSD se uniram a PL, PP e União Brasil na cobrança pública para livrar o ex-presidente da prisão.

Depois, no ato bolsonarista do 7 de Setembro, Tarcísio cobrou anistia, atacou o STF e chamou Moraes de ditador e tirano.

O avanço da anistia esbarra na resistência do governo Lula (PT), dos ministros do STF, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e também do próprio presidente da Câmara. Motta se vê pressionado e admite votar a medida, mas busca uma saída definitiva, que seja pactuada com os demais Poderes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta