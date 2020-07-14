Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Subway pede desculpas por foto de pizza que viralizou no Twitter
Reclamações

Subway pede desculpas por foto de pizza que viralizou no Twitter

'Não está nas especificações que acreditamos serem as ideais', informou perfil da empresa na rede social, após a reclamação do consumidor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:07

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:07

Pizza que viralizou nas redes sociais
Pizza que viralizou nas redes sociais Crédito: Twitter / @TiagoLu21992196 / Estadão
Uma pizza do Subway, rede de fast-food conhecida por fazer sanduíches, chamou atenção ao viralizar no Twitter nesta quarta-feira (14).
A foto foi postada por um usuário identificado como Tiago Luiz, na noite de terça (13). "Isso aqui é a pizza de vocês? Deu até tristeza só de olhar", revoltou-se, fazendo referência ao visual atípico do produto que lhe foi entregue.
"Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais", informou o perfil oficial do Subway no Twitter.
A empresa incluiu pizzas no cardápio brasileiro desde a última sexta-feira (10).

Veja Também

Restaurantes ficam vazios no 1º dia de reabertura em São Paulo

Restaurante do RJ anuncia sobremesa com nome racista em aplicativo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados