Subway pede desculpas por foto de pizza que viralizou no Twitter

Uma pizza do Subway, rede de fast-food conhecida por fazer sanduíches, chamou atenção ao viralizar no Twitter nesta quarta-feira (14).
A foto foi postada por um usuário identificado como Tiago Luiz, na noite de terça (13). "Isso aqui é a pizza de vocês? Deu até tristeza só de olhar", revoltou-se, fazendo referência ao visual atípico do produto que lhe foi entregue.
"Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais", informou o perfil oficial do Subway no Twitter.
A empresa incluiu pizzas no cardápio brasileiro desde a última sexta-feira (10).