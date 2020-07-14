Subway pede desculpas por foto de pizza que viralizou no Twitter

Pizza que viralizou nas redes sociais Crédito: Twitter / @TiagoLu21992196 / Estadão

Uma pizza do Subway, rede de fast-food conhecida por fazer sanduíches, chamou atenção ao viralizar no Twitter nesta quarta-feira (14).

A foto foi postada por um usuário identificado como Tiago Luiz, na noite de terça (13). "Isso aqui é a pizza de vocês? Deu até tristeza só de olhar", revoltou-se, fazendo referência ao visual atípico do produto que lhe foi entregue.

@SubwayBrasil @ifood Isso aqui é a Pizza de vcs? deu ate tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro pic.twitter.com/4dLujafv7R — Tiago Luiz (@TiagoLu21992196) July 14, 2020

"Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais", informou o perfil oficial do Subway no Twitter.