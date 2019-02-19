Restaurante do RJ anuncia sobremesa com nome racista em aplicativo

A chefe de cozinha Camila Botelho denunciou, na última quarta-feira (13), um caso de racismo no restaurante How To Get Away With Food, de Resende, no Rio de Janeiro.
O estabelecimento anunciou um bolo no iFood chamado "Afrodescendente com problemas neuropsicológicos". Na descrição da sobremesa - originalmente conhecida como "nega maluca" -, o comércio afirma que o doce recebeu um nome "politicamente correto e anti-mimimi".
Segundo Camila, o iFood já excluiu a opção do menu, mas ela acredita que isso não basta para garantir respeito aos clientes. "A falta de respeito e empatia das pessoas está ultrapassando qualquer barreira de limites que existiu um dia", criticou.
Em nota (leia íntegra abaixo), o iFood informou que o dono do How To Get Away With Food não estava ciente da repercussão e concordou com o aplicativo em alterar a apresentação da sobremesa. No entanto, o proprietário não se desculpou ou assumiu o erro em nenhum momento.
A reportagem tentou contato com o restaurante para pedir um posicionamento, mas ainda não obteve um retorno.
Leia na íntegra a denúncia de Camila Botelho
LEIA A NOTA DO IFOOD
O iFood informa que, tão logo tomou ciência do assunto, conversou com o proprietário do restaurante "How to get away with food", que não estava ciente da repercussão e concordou em alterar a apresentação da sobremesa. A empresa esclarece ainda que interage continuamente com os restaurantes parceiros para garantir a correta descrição dos pratos oferecidos por eles.
O iFood reitera que repudia qualquer ato de discriminação e preza pelo respeito à diversidade em todas ações que realiza, de acordo com os valores presentes em seu Código Conduta e Ética. Estes valores são importantes para o iFood e ganham a realidade de diversas formas, tal como o programa interno de diversidade chamado Pólen, que busca tornar o ambiente de trabalho ainda mais acolhedor e inclusivo. Esse programa conta com comitês e iniciativas relacionados aos temas etnia, gênero, pessoas com deficiência e LGBTQIA.