Restaurante do RJ anuncia sobremesa com nome racista em aplicativo

Chefe de cozinha registrou o anúncio racista da sobremesa em um aplicativo Crédito: Instagram / @chefcabotelho

A chefe de cozinha Camila Botelho denunciou, na última quarta-feira (13), um caso de racismo no restaurante How To Get Away With Food, de Resende, no Rio de Janeiro.

O estabelecimento anunciou um bolo no iFood chamado "Afrodescendente com problemas neuropsicológicos". Na descrição da sobremesa - originalmente conhecida como "nega maluca" -, o comércio afirma que o doce recebeu um nome "politicamente correto e anti-mimimi".

Segundo Camila, o iFood já excluiu a opção do menu, mas ela acredita que isso não basta para garantir respeito aos clientes. "A falta de respeito e empatia das pessoas está ultrapassando qualquer barreira de limites que existiu um dia", criticou.

Em nota (leia íntegra abaixo), o iFood informou que o dono do How To Get Away With Food não estava ciente da repercussão e concordou com o aplicativo em alterar a apresentação da sobremesa. No entanto, o proprietário não se desculpou ou assumiu o erro em nenhum momento.

A reportagem tentou contato com o restaurante para pedir um posicionamento, mas ainda não obteve um retorno.

Leia na íntegra a denúncia de Camila Botelho

LEIA A NOTA DO IFOOD

O iFood informa que, tão logo tomou ciência do assunto, conversou com o proprietário do restaurante "How to get away with food", que não estava ciente da repercussão e concordou em alterar a apresentação da sobremesa. A empresa esclarece ainda que interage continuamente com os restaurantes parceiros para garantir a correta descrição dos pratos oferecidos por eles.