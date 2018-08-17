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STJ nega novo recurso de Lula

Defesa do ex-presidente buscava suspender os efeitos da condenação de 12 anos e um mês de reclusão no caso triplex do Guarujá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 23:47

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 23:47

Lula Crédito: Reprodução/Facebook Lula
O Superior Tribunal de Justiça negou um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 16. A defesa buscava suspender os efeitos da condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) no caso do triplex do Guarujá e, neste sentido, recorreu da decisão da 5.ª Turma do STJ, que negou o pedido  o petista cumpre pena de 12 anos e um mês de reclusão desde a noite de 7 de abril em uma sala especial da Polícia Federal em Curitiba.
A defesa apresentou embargos de declaração (um tipo de recurso), mas a 5.ª Turma, nesta quinta-feira, 16, os negou por unanimidade.
Os advogados alegavam que o pedido inicial tinha sido analisado sem intimação prévia da defesa e que isso era um motivo para anular o julgamento por prejuízo à defesa.
> TSE nega participação de Lula em debate na sexta (17)
O processo foi apresentado em mesa pelo relator, ministro Felix Fischer. O relator argumentou que não era necessário inclusão prévia em pauta. Quatro ministros o acompanharam, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Parcionik e Marcelo Navarro Ribeiro Dantas.

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