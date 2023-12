STF suspende julgamento sobre quarentena para políticos em estatais

Ministro pediu vista para analisar melhor o caso; há um voto para flexibilizar normas e um contrário

Na sessão desta tarde, o ministro Nunes Marques pediu vista do processo (mais tempo para analisar o caso) e interrompeu o julgamento. Não há data para a retomada da análise do caso. Até o momento, o placar do julgamento está empatado em 1 a 1.