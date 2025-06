Julgamento

STF não está legislando nem regulando as plataformas digitais, diz Barroso

Presidente do Supremo diz que ministros não podem se recusar a julgar os casos que chegam ao Tribunal: "Nada tem de invasão à competência de outros Poderes"

BRASÍLIA - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) , ministro Luís Roberto Barroso , afirmou que a Corte não está "legislando nem regulando, em caráter geral, abstrato e definitivo, as plataformas digitais". >

A fala foi feita no início da sessão do plenário desta quarta-feira (4), em que o Supremo vai retomar o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários. Barroso disse que é preciso esclarecer o tema às pessoas de "boa-fé" para que "possam compreender exatamente do que se trata".>