SP registra 67 mortes por coronavírus em apenas um dia

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

O estado de São Paulo apresentou, de ontem (6) para hoje (7), 67 mortes por coronavírus, um novo recorde, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Isso significou quase três mortes a cada hora. Agora já são 371 os mortos por coronavírus no estado.

O estado tem 5.682 casos confirmados da covid-19. Dos 645 municípios do estado, 121 já registram casos de infecção da doença.

Entre os óbitos, as principais vítimas são pessoas com mais de 60 anos, somando 313.

Segundo o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, o estado tem 17 mil exames esperando por confirmação para o coronavírus, o que, segundo o secretário, pode aumentar consideravelmente o número de casos no estado.