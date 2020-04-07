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Pandemia

SP registra 67 mortes por coronavírus em apenas um dia

O estado tem 5.682 casos confirmados da covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 19:19

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 19:19

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
O estado de São Paulo apresentou, de ontem (6) para hoje (7), 67 mortes por coronavírus, um novo recorde, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Isso significou quase três mortes a cada hora. Agora já são 371 os mortos por coronavírus no estado.
O estado tem 5.682 casos confirmados da covid-19. Dos 645 municípios do estado, 121 já registram casos de infecção da doença.
Entre os óbitos, as principais vítimas são pessoas com mais de 60 anos, somando 313.
Segundo o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, o estado tem 17 mil exames esperando por confirmação para o coronavírus, o que, segundo o secretário, pode aumentar consideravelmente o número de casos no estado.
Com informações da Agência Brasil

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