SP: Polícia apreende TVs furtadas e carga está avaliada em quase R$ 1 milhão

Carga de TV's foi interceptada na Zona Oeste da capital paulistana Crédito: Reprodução

Um homem de 43 anos foi preso por receptação no bairro São Domingos, na zona oeste de São Paulo, na terça-feira, 8. A Polícia Militar apreendeu com ele uma carga de mais de 300 TVs furtadas, avaliadas em quase R$ 1 milhão. Equipes do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam a denúncia de que um caminhão envolvido em atividades ilegais estaria circulando próximo à rodovia Anhanguera.

Os agentes iniciaram uma busca e encontraram o caminhão descrito. Quando deram o sinal de parada, o motorista parou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido logo que saiu do caminhão. No veículo havia TVs furtadas. Questionado pelos policiais, o homem - cujo nome não foi divulgado pela polícia - informou que as cargas furtadas eram armazenadas em um galpão, para onde o suspeito levou os agentes.

No galpão havia mais aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Ao todo, foram apreendidos 293 aparelhos de TV, dois fogões, 12 caixas de som e outros aparelhos eletrônicos. Ao pesquisar nos registros policiais, os agentes constataram que o caminhão também era furtado e apresentava numeração do chassi adulterada.