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300 TV's

SP: Polícia apreende TVs furtadas e carga está avaliada em quase R$ 1 milhão

Ao todo, foram apreendidos 293 aparelhos de TV, dois fogões, 12 caixas de som e outros aparelhos eletrônicos. Até o caminhão onde estava a carga era furtado

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 09:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2025 às 09:09
Carga de TV's foi interceptada no oeste paulista
Carga de TV's foi interceptada na Zona Oeste da capital paulistana Crédito: Reprodução
Um homem de 43 anos foi preso por receptação no bairro São Domingos, na zona oeste de São Paulo, na terça-feira, 8. A Polícia Militar apreendeu com ele uma carga de mais de 300 TVs furtadas, avaliadas em quase R$ 1 milhão. Equipes do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) receberam a denúncia de que um caminhão envolvido em atividades ilegais estaria circulando próximo à rodovia Anhanguera.
Os agentes iniciaram uma busca e encontraram o caminhão descrito. Quando deram o sinal de parada, o motorista parou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi detido logo que saiu do caminhão. No veículo havia TVs furtadas. Questionado pelos policiais, o homem - cujo nome não foi divulgado pela polícia - informou que as cargas furtadas eram armazenadas em um galpão, para onde o suspeito levou os agentes.
No galpão havia mais aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Ao todo, foram apreendidos 293 aparelhos de TV, dois fogões, 12 caixas de som e outros aparelhos eletrônicos. Ao pesquisar nos registros policiais, os agentes constataram que o caminhão também era furtado e apresentava numeração do chassi adulterada.
O caso foi registrado como receptação, localização/apreensão de veículo e de objeto e tentativa de adulteração de sinal identificador de veículo automotor na 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar).

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