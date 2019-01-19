Home
Sobe para 399 número de presos por ataques no Ceará

Desde o início da onda de violência, que atinge municípios em todo o estado, suspeita-se que a ordem para os ataques parta de presídios onde estão líderes de facções criminosas