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Feminicídio

Sequestrador teria obsessão por adolescente morta em Pernambuco, mostram anotações

Suspeito foi encontrado próximo ao local onde o corpo da jovem foi deixado, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, na região de Petrolina, interior pernambucano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2025 às 09:54

Publicado em 31 de Março de 2025 às 09:54

Adolescente foi sequestrada e morta em Pernambuco
Adolescente foi sequestrada e morta em Pernambuco Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O suspeito de raptar e matar a adolescente Ingrid Vitória Cassiano, 13, teria obsessão pela jovem, segundo anotações encontradas na mochila dele pela polícia. Em um trecho, Jocelmo Caldas da Silva, 36, escreveu: "A partir de agora, eu invoco o universo para que Ingrid Vitória venha até mim". Depois, "Ingrid Vitória não terá sossego nem de dia nem de noite".
Silva foi encontrado próximo ao local onde o corpo da jovem foi deixado, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, neste sábado (29). A adolescente estava amordaçada e apresentava marcas de espancamento. Ao seu lado, foi encontrada uma pedra, e a perícia irá determinar se ela foi utilizada no crime. Ele foi morto em confronto com agentes, de acordo com a Polícia Militar da Bahia, que atuou no caso.
Silva era vizinho do pai de Ingrid. A jovem desapareceu na terça-feira (25), quando retornava de Curaçá (BA) acompanhada da mãe e do irmão de quatro anos. A família pegou carona com o conhecido, que, durante o trajeto, teria agredido e amarrado a mãe da jovem antes de levar Ingrid no porta-malas do veículo.
A reportagem apurou que o suspeito já havia sido condenado por assaltar uma loja em Petrolina, em 2015, ameaçando funcionárias com uma faca. Ele foi sentenciado a cinco anos de prisão, pena que cumpriu integralmente. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lamentou o crime: "Foi com muita tristeza que recebi a notícia que não queríamos ter. A toda sua família, amigos e população de Santa Maria da Boa Vista, minha profunda solidariedade como mãe e governadora".
O prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte (PP), decretou luto oficial de três dias.

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