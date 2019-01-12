Home
>
Brasil
>
Seis apostadores dividem prêmio da Lotofácil

Seis apostadores dividem prêmio da Lotofácil

Os números sorteados nesta sexta-feira (11), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 25