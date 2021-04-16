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Após decisão do STF

"Se Lula voltar pelo voto direto, auditável, tudo bem", diz Bolsonaro em live

Maioria do plenário do STF decidiu confirmar a declaração de falta de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula e as condenações contra ele no âmbito da Lava Jato foram anuladas

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 09:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 09:36
O presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro comentou sobre decisão do STF durante live Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestou, em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (15), sobre a decisão da maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) de confirmar a declaração de falta de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anulando todas suas condenações no âmbito da Lava Jato e tornando-o, assim, elegível.
"Não está começando aqui a campanha para 22, mas, pela decisão do Supremo hoje, Lula é candidato", iniciou o chefe do Planalto. "Se Lula voltar pelo voto direto, voto auditável, tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil com o tipo de gente que vai trazer para dentro da Presidência. Se Lula for eleito, em março de 2023, ele vai escolher dois ministros para o STF", acrescentou.
Para Bolsonaro, os eleitores deveriam traçar uma comparação de seus ministros com os dos dois governos do petista e fazer um raciocínio para entender "qual o futuro de cada um" sob um eventual novo mandato de Lula na Presidência da República.

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