Rose de Freitas: 'Espero que o MDB referende apoio à minha candidatura'

Rose de Freitas discursando na manhã deste sábado (4) Crédito: Patrícia Scalzer

A senadora Rose de Freitas, lançada pelo Podemos candidata ao Palácio Anchieta na última quinta-feira (02), esteve presente na convenção do MDB, que é realizada neste sábado (04) em Vitória. Em entrevista, afirmou esperar que o partido confirme o apoio à candidatura dela. "Espero que o MDB referende o apoio, até porque sou umbilicalmente ligada a esse partido", disse.

No discurso, reforçou o pedido e deu as mãos ao presidente da sigla no Espírito Santo, o deputado federal Lelo Coimbra. Rose ressaltou que foi muito difícil chegar na convenção do MDB porque a legenda sempre foi a casa dela.

Rose de Freitas deixou o MDB durante a janela partidária, em abril, e migrou para o Podemos justamente para poder disputar o governo do Estado. Na época, o presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá, havia afirmado que o governador Paulo Hartung (MDB) era o candidato certo para disputar a reeleição.

No início de julho, Hartung afirmou que não tentaria um novo mandato. Depois de muitas negociações, no último dia 31, o MDB assinou uma carta com outros sete partidos firmando a parceria com Rose.

Paulo Hartung, maior liderança do MDB no Estado, não compareceu à convenção do partido.

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