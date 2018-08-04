Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rose de Freitas: 'Espero que o MDB referende apoio à minha candidatura'
Eleições 2018

Rose de Freitas: 'Espero que o MDB referende apoio à minha candidatura'

Lançada pelo Podemos candidata ao Palácio Anchieta na última quinta-feira (02), Rose esteve presente na convenção do MDB

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 15:39
Rose de Freitas discursando na manhã deste sábado (4) Crédito: Patrícia Scalzer
A senadora Rose de Freitas, lançada pelo Podemos candidata ao Palácio Anchieta na última quinta-feira (02), esteve presente na convenção do MDB, que é realizada neste sábado (04) em Vitória. Em entrevista, afirmou esperar que o partido confirme o apoio à candidatura dela. "Espero que o MDB referende o apoio, até porque sou umbilicalmente ligada a esse partido", disse.
No discurso, reforçou o pedido e deu as mãos ao presidente da sigla no Espírito Santo, o deputado federal Lelo Coimbra. Rose ressaltou que foi muito difícil chegar na convenção do MDB porque a legenda sempre foi a casa dela.
Rose de Freitas deixou o MDB durante a janela partidária, em abril, e migrou para o Podemos justamente para poder disputar o governo do Estado. Na época, o presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá, havia afirmado que o governador Paulo Hartung (MDB) era o candidato certo para disputar a reeleição.
No início de julho, Hartung afirmou que não tentaria um novo mandato. Depois de muitas negociações, no último dia 31, o MDB assinou uma carta com outros sete partidos firmando a parceria com Rose.
Paulo Hartung, maior liderança do MDB no Estado, não compareceu à convenção do partido.
SEM CANDIDATO
Presente na convenção emedebista, o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, lamentou em discurso um partido tão grande como o MDB não ter candidatos a governador e senador nestas eleições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados