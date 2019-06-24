Home
Rondônia: Mil crianças estão sem ir à escola por falta de ônibus

Cerca de mil alunos da rede municipal de Porto Velho que são ribeirinhos ou vivem na zona rural estão há oito meses sem ir às aulas por falta de ônibus ou barco