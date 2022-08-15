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Folha de São Paulo

Roberto Jefferson propõe restringir indicações ao STF a juízes com 15 anos de carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso há um ano após uma série de ataques e ameaças ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-deputado federal Roberto Jefferson voltou a colocar...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 18:37

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 18:37

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso há um ano após uma série de ataques e ameaças ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-deputado federal Roberto Jefferson voltou a colocar o Judiciário na mira no programa de governo de sua candidatura a presidente pelo PTB.
No documento registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Jefferson propõe a aprovação de uma emenda constitucional mudando a forma de seleção dos ministros dos tribunais superiores. A ideia é que apenas juízes com 15 anos de carreira possam fazer parte destas cortes.
Atualmente, qualquer cidadão pode ser indicado ao STF, desde que tenha notório saber jurídico e reputação ilibada.
Jefferson, que cumpre prisão domiciliar, defende também em seu plano de governo o acesso às armas, a defesa da vida desde a concepção e a criminalização da "cristofobia".

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