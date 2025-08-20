Home
Brasil
Menino de 5 anos atingido por bala perdida é enterrado no Rio

A criança foi atingida durante uma tentativa de assassinato contra um homem de 27 anos, em uma suposta briga de facções

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:32

Menino foi baleado, em Nova Iguaçu (RJ) e velado em Mesquita, cidade vizinha
Menino foi baleado, em Nova Iguaçu (RJ) e velado em Mesquita, cidade vizinha Crédito: Reprodução/Folha

O corpo do menino de cinco anos baleado em frente à sua casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense (RJ), foi enterrado nesta terça-feira (19), no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita. Enzo Gabriel Assis foi baleado na cabeça na sexta-feira (15) e teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital Geral de Nova Iguaçu na noite de segunda-feira (18).

A criança foi atingida durante uma tentativa de assassinato contra um homem de 27 anos, em uma suposta briga de facções. O homem teve ferimentos no braço. Segundo testemunhas, um homem desceu de um carro branco e atirou várias vezes contra o rapaz, que estava perto de Enzo, mas não tinha parentesco com o menino. Um dos disparos atingiu a criança na cabeça.

"Queremos justiça pelo que fizeram com meu afilhado, uma criança inocente", disse a madrinha da criança, Anna Carolina Mattos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Enzo Gabriel deixou os pais e um irmão de dois anos.

