Rio tem mais uma noite de protestos contra presidente Bolsonaro

Mais cedo, neste sábado, apoiadores de Bolsonaro fizeram uma carreata na cidade. Eles circularam pela zona sul da capital fluminense munidos de bandeiras do Brasil e com apoio de um carro de som.

A manifestação interditou o trânsito no Aterro do Flamengo, na altura do Monumento aos Pracinhas, no Centro. Também causou lentidão na orla, em bairros como Ipanema e Leblon. Os manifestantes pediam o fim das medidas de distanciamento social.