Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rio tem mais uma noite de protestos contra presidente Bolsonaro
Pandemia da Covid-19

Rio tem mais uma noite de protestos contra presidente Bolsonaro

A população vem protestando contra Bolsonaro há cerca de um mês, em resposta ao seu posicionamento contrário ao isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 08:25

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 08:25

Pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro em Rede Nacional de Rádio e Televisão
  Crédito: Isac Nobrega/PR
Rio de Janeiro teve mais uma noite de protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste sábado (18). Panelaços foram ouvidos em vários bairros da capital como Laranjeiras, Cosme Velho, Copacabana, Leme e Botafogo, todos na zona sul. Além de bater panelas, moradores gritavam "fora, Bolsonaro".
A população vem protestando contra Bolsonaro há cerca de um mês, em resposta ao seu posicionamento contrário ao isolamento social, que vem sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), assim como pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e especialistas, como forma de combate à disseminação do coronavírus.

Veja Também

São milhões de empregos destruídos, diz Bolsonaro sobre fechamento do comércio

Bolsonaro aponta ao STF e, de novo, pede o relaxamento de normas de isolamento

Coronavírus no ES: Casagrande faz novo pronunciamento e anuncia medidas

Mais cedo, neste sábado, apoiadores de Bolsonaro fizeram uma carreata na cidade. Eles circularam pela zona sul da capital fluminense munidos de bandeiras do Brasil e com apoio de um carro de som.

A manifestação interditou o trânsito no Aterro do Flamengo, na altura do Monumento aos Pracinhas, no Centro. Também causou lentidão na orla, em bairros como Ipanema e Leblon. Os manifestantes pediam o fim das medidas de distanciamento social.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs
Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Imagem de destaque
11 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 12 mil no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados