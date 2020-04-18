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Presidente

Bolsonaro aponta ao STF e, de novo, pede o relaxamento de normas de isolamento

Com recados a Bolsonaro, a Corte decidiu na quarta-feira (15) que estados e municípios têm autonomia para determinar o isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 19:38

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 19:38

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em uma live transmitida na tarde deste sábado (18) direto da rampa do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro disse que mudou um pouco a política de enfrentamento ao novo coronavírus e criticou prefeitos e governadores.
"Mudamos a política [de enfrentamento ao coronavírus] um pouco agora, a partir de ontem. Se bem que a decisão foi do Supremo. O Supremo que decidiu que os estados e municípios podem decretar as medidas que acharem necessárias para conter o avanço do vírus. Têm prefeitos aí que cometeram barbaridades", declarou, apontando para o outro lado da Praça dos Três Poderes, onde fica o STF.
"O Supremo falou que eu não tenho autoridade para isso, mas no que depender de nós vamos começar a flexibilizar e mostrar que não é este o caminho. A hora que chegar a conta não queiram colocar, não para mim, para o povo brasileiro", concluiu.
Com recados a Bolsonaro, a Corte decidiu na quarta-feira (15) que estados e municípios têm autonomia para determinar o isolamento social em meio à pandemia do coronavírus.

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O presidente foi ao Planalto na tarde deste sábado aguardar uma carreata promovida por setores da Igreja Católica, organizada pelo padre Pedro Stepien.
Em um dos vídeos da manifestação que não tratou sobre o isolamento, uma apoiadora fala que a "Esmeralda" avisou que Bolsonaro já estava aguardando-os no Planalto.
"Presidente está esperando a gente", disse ela a um dos administradores do perfil Cafezinho com Pimenta, que apoia o presidente e fazia a transmissão online.
Entre os manifestantes presentes em frente ao Palácio do Planalto, estava Sara Winter, uma das principais influenciadoras bolsonaristas.

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