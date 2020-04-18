Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Missa da Festa da Penha: Meta do fiel deve ser o céu, e não as pequenezas da vida
Essencial

Missa da Festa da Penha: Meta do fiel deve ser o céu, e não as pequenezas da vida

Frei Djalmo ressaltou em sua homilia que os fiéis devem buscar as reais prioridades eabandonar o preconceito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 19:10

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 19:10

Frei Djalmo refletiu sobre as virtudes exemplares de Maria.
Frei Djalmo refletiu sobre as virtudes exemplares de Maria. Crédito: Reprodução/YouTube
"Na vida o que realmente importa são as coisas grandes, o que não passa: o amor, a justiça, a partilha, o cuidado com os filhos, as crianças, os idosos e as comunidades de fé. Do contrário, perdemos tempo com aquilo que não importa e nos apequena, deixamos o essencial; voltamos os nossos olhos para o supérfluo e acessório."
Frei Djalmo Fuck - Paróquia do Rosário, em Vila Velha
Com essa mensagem ressaltando as reais prioridades e o sentido da existência humana na terra, o Frei Djalmo Fuck, pároco da Paróquia do Rosário, em Vila Velha, celebrou a missa do sétimo dia do Oitavário da Festa da Penha, neste sábado (18), e refletiu sobre mais uma alegria da mãe de Jesus, a sua assunção aos céus em corpo e alma e a proteção que dispensa aos seus filhos.
Maria é a mãe atenta, exigente, amorosa, preocupada com o futuro do seu filho, assim como tantas mães. É próprio do coração de mãe cuidar, proteger, se preocupar, alimentar, educar. Assim, o povo santo fiel de Deus, desde os inícios da Igreja, expressa com alegria a sua veneração à Virgem Mãe e o faz na liturgia comum e nas grandes festas (...). E é essa mãe elevada ao céu, em corpo e alma, que se torna modelo para cada um de nós. Mãe com os olhos voltados para os céus, mãe com os pés fincados na história. Ela é a Maria de José. Mãe eterna e escolhida, disse o frade na celebração na capela do Convento, em Vila Velha, iniciada às 17 horas.
O religioso lembrou algo que o Papa Francisco defendeu em sua mensagem: a meta do fiel dever ser o céu, e não as pequenezas da vida. Portanto, continuou, é preciso olhar para as alturas e abandonar a mesquinhez e a baixeza, exaltando como Maria a grandeza do Senhor.
Do contrário, perdemos tempo com aquilo que não importa e nos apequena na vida, deixamos o essencial. Maria nos demonstra que, se quisermos que nossa vida seja feliz e verdadeira, Deus deve ser colocado em primeiro lugar, pois somente Ele é grande. Quantas vezes, em vez de buscar ao Senhor, buscamos as coisas rasteiras da vida, preconceitos, rancores, rivalidades, ilusões, bens materiais supérfluos?, questionou o pároco.
Por fim, na conclusão de sua homilia, Frei Djalmo faz um apelo: Que Nossa Senhora da Penha esteja ao nosso lado nas angústias e nos tormentos daqueles que em muitas partes do mundo sofrem neste instante no corpo e no espírito.
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.

Veja Também

Pôster de N.S da Penha está disponível para download em A Gazeta

Capixabas enviam pedidos virtuais a Nossa Senhora da Penha; participe!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica
Festival de Cinema de Alegre divulga curtas do Brasil e do mundo
Festival de Cinema de Alegre terá filmes de mais de 20 países; veja lista
Imagem de destaque
Pedra na vesícula: conheça os sintomas da doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados