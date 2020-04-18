Pôster de N.S da Penha está disponível para download em A Gazeta

Fiéis têm um novo motivo para celebrar a Mãe das Alegrias e trazê-la ainda mais para junto de si neste sábado (18): um pôster está disponível para download gratuito em A Gazeta

Em destaque, a foto da imagem da Padroeira do Estado, a protagonista da Festa da Penha, evento que chega aos 450 anos em formato inédito, totalmente virtual, praticando o distanciamento a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). O oferecimento do pôster em A Gazeta, aliás, vai ao encontro da proposta lançada pela organização da programação: engajar os católicos e com eles interagir nesta época de impossibilidade da participação presencial nas missas do Convento.