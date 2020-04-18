Pôster de N.S da Penha está disponível para download em A Gazeta

Homenageada na mais tradicional das festas religiosas do Estado, Nossa Senhora da Penha é a imagem que melhor traduz no olhar de seus devotos o conforto e a paz nestes tempos de pandemia e isolamento social. E os fiéis têm um novo motivo para celebrar a Mãe das Alegrias e trazê-la ainda mais para junto de si neste sábado (18): um pôster está disponível para download gratuito em A Gazeta (no endereço agazeta.com.br/festadapenha).
Em destaque, a foto da imagem da Padroeira do Estado, a protagonista da Festa da Penha, evento que chega aos 450 anos em formato inédito, totalmente virtual, praticando o distanciamento a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). O oferecimento do pôster em A Gazeta, aliás, vai ao encontro da proposta lançada pela organização da programação: engajar os católicos e com eles interagir nesta época de impossibilidade da participação presencial nas missas do Convento.
Depois de baixar a foto, em formato PDF, os leitores que quiserem podem imprimi-la para guardar de lembrança da edição 2020 da festa. Quem preferir tem a opção, ainda, de compartilhá-la nas redes sociais.
Faça o download do pôster:
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Pôster de Nossa Senhora da Penha (Pdf)
Tamanho do arquivo: 3mb
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito e virtual em agazeta.com.br/festadapenha.