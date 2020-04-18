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Coronavírus

São milhões de empregos destruídos, diz Bolsonaro sobre fechamento do comércio

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro tem se posicionado contra medidas de restrições adotadas por governadores e prefeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 19:59

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 19:59

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro destacou mais uma vez neste sábado (18) o impacto de medidas de restrição nos empregos no país. Da rampa do Palácio do Planalto, onde esteve nesta tarde, o presidente disse ainda que uma possível abertura do comércio no Distrito Federal em 3 de maio seria "tarde". "São alguns milhões de empregos formais que foram destruídos, fora os informais", disse.
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro tem se posicionado contra medidas de restrições adotadas por governadores e prefeitos. O presidente prega a realização de um isolamento vertical, voltado para grupos de risco, para garantir o reaquecimento da economia.
Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto neste sábado, apesar de não ter compromissos oficiais previstos em sua agenda. Durante pouco mais de uma hora, o presidente observou o movimento em frente ao Palácio e acenou para apoiadores. O chefe do Executivo chegou a descer a rampa e se aproximar dos apoiadores causando aglomerações.
Bolsonaro não cumprimentou os populares fisicamente, apenas recebeu um quadro de Jesus e uma bandeira com temática contra o aborto.

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