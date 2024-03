'Ridículos, amigos do poder da vez', diz advogado sobre ex-aliados de Bolsonaro

Fábio Wajngarten voltou a sair em defesa do ex-presidente depois que depoimentos de ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica terem sido tornados públicos

Os depoimentos dos militares e de outros investigados no inquérito do golpe foram tornados públicos na manhã desta sexta (15), depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou o sigilo das declarações prestadas à PF.