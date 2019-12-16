Repórter de afiliada da TV Globo desmaia ao vivo no Rio de Janeiro

A repórter Cássia Carioca, que atua na TV Rio Sul, afiliada da TV Globo, desmaiou ao vivo, nesta segunda-feira (16), durante o telejornal RJ1, exibido para as regiões Sul e Costa Verde do Rio.
Cassia fazia uma entrada ao vivo direto do município Angra dos Reis, falando sobre a expectativa do comércio a nove dias do Natal. Enquanto o entrevistado falava, a jornalista foi perdendo o equilíbrio e caiu. O entrevistado ainda tentou segurá-la, mas a imagem foi cortada e a transmissão voltou para o estúdio.
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A âncora, assustada, em um primeiro momento, apenas disse que a TV teve "um problema com a repórter de Angra dos Reis". Depois, já próximo ao encerramento do jornal, ela deu mais detalhes sobre o caso: "Nossa repórter Cássia Carioca se sentiu mal, caiu. Todos nós levamos um basta susto. Ela teve uma queda de pressão devido ao forte calor em Angra, mas está consciente, sendo socorrida e passa bem".
Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, enfrenta um forte calor nesse início de semana. Os termômetros no município do Rio, segundo o Climatempo, marcam temperaturas acima dos 30°.