Repórter de afiliada da TV Globo desmaia ao vivo no Rio de Janeiro

A âncora, assustada, em um primeiro momento, apenas disse que a TV teve "um problema com a repórter de Angra dos Reis". Depois, já próximo ao encerramento do jornal, ela deu mais detalhes sobre o caso: "Nossa repórter Cássia Carioca se sentiu mal, caiu. Todos nós levamos um basta susto. Ela teve uma queda de pressão devido ao forte calor em Angra, mas está consciente, sendo socorrida e passa bem".