Jaqueline desmaia durante entrevista ao vivo na final da Superliga

Um susto ao vivo. Durante o jogo 1 da final da Superliga, entre Sesi e Taubaté, a bicampeã olímpica Jaqueline dava uma entrevista para o Sportv, quando passou mal e desmaiou. O líbero Murilo, que é esposo da jogadora, correu com uma toalha para socorrê-la. O fato aconteceu no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo.

Ela ficou deitada na beira da quadra por alguns minutos e a partida ficou interrompida até que fosse levada a uma sala da diretoria, ainda dentro do ginásio da Vila Leopoldina. A queda de pressão foi uma consequência do forte calor no local. A jogadora foi levada ao hospital. O desmaio de Jaque ganhou as redes sociais.