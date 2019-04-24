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Susto

Jaqueline desmaia durante entrevista ao vivo na final da Superliga

A jogadora passou mal por conta do calor em ginásio de São Paulo. Caso repercutiu com os fãs nas redes sociais

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 15:36

Publicado em 

24 abr 2019 às 15:36
Jaqueline desmaiou durante uma entrevista ao vivo Crédito: Reprodução/Sportv
Um susto ao vivo. Durante o jogo 1 da final da Superliga, entre Sesi e Taubaté, a bicampeã olímpica Jaqueline dava uma entrevista para o Sportv, quando passou mal e desmaiou. O líbero Murilo, que é esposo da jogadora, correu com uma toalha para socorrê-la. O fato aconteceu no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo.
Ela ficou deitada na beira da quadra por alguns minutos e a partida ficou interrompida até que fosse levada a uma sala da diretoria, ainda dentro do ginásio da Vila Leopoldina. A queda de pressão foi uma consequência do forte calor no local. A jogadora foi levada ao hospital. O desmaio de Jaque ganhou as redes sociais.

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