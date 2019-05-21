Elle Fanning desmaia durante Festival de Cannes

21/05/2019 - A atriz Elle Fanning, que faz a princesa Aurora, a Bela Adormecida, em "Malévola" Crédito: Instagram/@paigesaraphoto

A atriz Elle Fanning, 21, membro do júri de Cannes deste ano, tomou um susto nesta segunda-feira (20), quando desmaiou no jantar que precede a premiação.

O diretor do festival, Thierry Fremaux, havia acabado de apresentar o ator François Civil no palco quando Fanning, estrela de "O Estranho que Nós Amamos" (2017) e "Malévola" (2014) desmaiou e caiu da cadeira, segundo mostra vídeo publicado pela revista Variety.

Na mesma hora, a irmã dela, a atriz Dakota Fanning, 25, a ajudou a se levantar antes que a segurança pudesse agir. Segundo a testemunha, a cerimônia foi brevemente interrompida quando um silêncio caiu sobre a multidão.

Colin Firth, que estava sentado perto, levantou-se rapidamente e ofereceu ajuda à atriz confusa. Outra espectadora chocada, a atriz Marion Cotillard, colocou a mão sobre o coração quando Fanning foi levada.