Reportagem do ESTV usada para espalhar informação falsa sobre Haddad

Uma reportagem de 2017, do ESTV, jornal da TV Gazeta , está sendo compartilhada nas redes sociais com um texto que apresenta informação falsa sobre o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad. A mensagem diz que o petista disponibilizou para crianças um livro que trata do tema incesto durante a gestão dele no Ministério da Educação (MEC). O exemplar "Enquanto o sono não vem" foi selecionado pelo órgão em 2014, período em que Henrique Paim comandava o ministério. Neste período, Haddad era prefeito de São Paulo.

A reportagem realmente foi exibia pela TV Gazeta, em junho de 2017. A notícia relata que o livro foi retirado de escolas por prefeituras do Espírito Santo após diversos professores e pais não concordarem com a história. Mas o texto que acompanha o vídeo, disseminado principalmente por meio do WhatsApp, tem informação falsa sobre o candidato do PT.

As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. Esta verificação foi desenvolvida por uma equipe com jornalistas do Poder360 e da BandnewsFM. Em seguida, passou pelo "crosscheck" de profissionais do Gazeta Online, Estadão, O Povo, Correio do Povo e UOL.

Livro infantil que trata de incesto não foi distribuído pelo MEC na gestão Haddad Crédito: Reprodução

A obra reúne textos de diferentes gêneros de tradição oral popular. O romance  neste caso, refere-se a um gênero literário específico, ou seja, uma composição poética popular com origem na tradição oral  "A triste história de Eredegalda" conta a história de um rei que sugere a ideia de se casar com uma de suas filhas, que acaba morrendo no fim da história.

Na época da polêmica, o livro foi avaliado por uma equipe composta por doutores e mestres especialistas do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em nota , o Ceale afirmou que "o fato de uma obra tematizar incesto, como é o caso de 'A triste história de Eredegalda', não quer dizer que faça apologia do incesto". Segundo o órgão, o conto tematiza e condena o estupro "ao expor o drama e o sacrifício daquela que poderia ter sido sua vítima".

Após a polêmica, o então ministro da Educação em 2017, Mendonça Filho, decidiu recolher os 93 mil exemplares do livro distribuídos pelo Programa de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) para alunos de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental das escolas públicas.

Em nota divulgada na época, o MEC disse que o exemplar foi selecionado em novembro de 2014, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Nesse período, o ministro à frente do órgão era Henrique Paim e não Fernando Haddad como diz a descrição do post enganoso. Haddad foi ministro da Educação de 29 de junho de 2005 a 24 de janeiro 2012.