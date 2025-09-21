Home
Relator da PEC da Blindagem deve recomendar rejeição na quarta (24)

Caberá ao presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), decidir quando colocará sob votação. Vieira foi anunciado na sexta-feira (19) como relator

Naomi Matsui

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 14:15

O relator da Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que apresentará na próxima quarta-feira (24) seu parecer ao projeto perante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Caberá ao presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), decidir quando colocará sob votação. Vieira foi anunciado na sexta-feira (19) como relator

Caberá ao presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), decidir quando colocará sob votação. Vieira foi anunciado na sexta-feira, 19, como relator e afirmou que recomendará a rejeição do texto.

"Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", disse nas redes sociais. O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, já havia adiantado que o nome de Vieira era articulado para o posto por ser considerado "linha-dura".

Senador Alessandro Vieira é relator da PEC da Blindagem no Senado
Senador Alessandro Vieira é relator da PEC da Blindagem no Senado Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Este vídeo pode te interessar

