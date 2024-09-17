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Eleição em SP

RedeTV! parafusa cadeiras no chão para novo debate após ataque de Datena a Marçal

Candidatos à Prefeitura de São Paulo voltam a se encontrar nesta terça-feira (17) após episódio de violência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2024 às 06:49

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 06:49

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo voltam a se encontrar nesta terça-feira (17), às 10h20, no debate promovido por RedeTV! e UOL.
Após José Luiz Datena (PSDB) ter arremessado uma banqueta em Pablo Marçal (PRTB), no domingo (15), no debate da TV Cultura, a RedeTV! decidiu fazer um ajuste no cenário, e as cadeiras foram parafusadas.
Banquetas do debate que será realizado na RedeTV!, em Osasco, foram parafusadas no piso do estúdio
Banquetas do debate que será realizado na RedeTV!, em Osasco, foram parafusadas no piso do estúdio Crédito: Reprodução/Kennedy Alencar no Instagram
"A segurança sempre foi uma prioridade nossa desde o começo das negociações com as campanhas. A segurança está reforçada desde o início por parte da RedeTV!", disse Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo da emissora, que reforçou que o regramento é rigoroso e que nenhum outro ajuste foi realizado.
Os seis candidatos que participaram do debate da TV Cultura devem voltar a se encontrar no debate desta terça. Além de Datena e Marçal, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) também confirmaram presença, apesar do episódio de agressão no encontro anterior.

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Pelas regras acordadas com os candidatos, o debate não permite que nenhum deles use celular ou objetos, como carteira de trabalho. Também não é autorizado diálogo entre os candidatos fora do momento de confronto.
O candidato que descumprir as regras será advertido. Em um segundo momento, será suspenso do bloco, ou seja, a participação é vetada durante o bloco são cinco no total. A última e mais grave punição é a expulsão do candidato.
Não é autorizado que o candidato saia do púlpito, ameace o adversário e nem caminhe no estúdio. O local contará com a presença de seguranças.
Após o debate deste domingo, a assessora de imprensa de Marçal, Luma Vidal, disse que os próximos encontros deveriam ter medidas para evitar novas agressões e chegou a sugerir que houvesse seguranças não apenas no estúdio, mas no palco.
A assessora afirmou que "o jogo virou" em relação às regras dos debates, já que as normas mais rígidas a partir do terceiro programa foram adotadas pelas emissoras em resposta ao comportamento de Marçal.
Segundo Luma, os canais resolveram ser "rigorosos com Marçal, então eles fizeram mil exigências e nós aceitamos todas elas". Agora, diz ela, cabe ao influenciador pedir normas duras para não ser agredido novamente.
Questionada pela reportagem na tarde de segunda-feira (16), porém, Luma afirmou que os organizadores do próximo debate não haviam atendido os pedidos da campanha de Marçal no sentido de garantir a integridade dos candidatos e não haviam anunciado novas medidas além das cadeiras parafusadas.
Nesta segunda, após receber alta do Hospital Sírio-Libanês, Marçal confirmou presença no debate desta terça e disse que não mudará o tom dos ataques direcionados aos outros candidatos.
Em agenda no Mercado Municipal de Pinheiros também nesta segunda, Boulos disse que vai propor às campanhas adversárias um "pacto de civilidade" nos debates televisivos.
Aliados de Nunes dizem que o prefeito vai buscar ser propositivo no debate desta terça, mas há a expectativa de que Marçal traga à tona o boletim de ocorrência registrado pela mulher do emedebista em 2011, em que o acusa de ameaça, episódio que hoje o casal nega ter ocorrido.
No debate da TV Cultura, Marçal pretendia explorar o tema, mas deixou o local após a agressão de Datena.

Cadeirada no debate

Na manhã desta segunda, Datena divulgou uma nota em que alega nunca antes havia defendido o uso de violência para resolver conflitos. O jornalista descartou a possibilidade de desistir da corrida pela Prefeitura de São Paulo.
"Errei, mas de forma alguma me arrependo", declarou. "Preferia, sinceramente, que o episódio não tivesse ocorrido. Mas, fossem as mesmas as circunstâncias, não deixaria de repetir o gesto, resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário."
A cadeirada no debate aconteceu depois de uma sequência de discussões. O candidato do PRTB provocou o apresentador nos blocos anteriores ao resgatar uma denúncia de assédio sexual contra Datena e chegou o chamá-lo de "jack", termo usado nos presídios para identificar acusados de estupro.
Datena rebateu dizendo que o caso nunca foi confirmado pela polícia e acabou sendo arquivado pela Justiça. Ainda afirmou que o fato atingiu sua família e levou à morte de sua sogra, que teve três AVCs (Acidente Vascular Cerebral).
O caso citado por Marçal ocorreu em 2019, quando Bruna Drews, então repórter do programa Brasil Urgente, apresentado por Datena na Band, disse ter sido assediada pelo tucano. A jornalista afirmou, na época, que o apresentador frequentemente fazia comentários sobre seu corpo, em tom sexual.
Após a repercussão do caso, ela se retratou e protocolou uma declaração em cartório em que afirma ter mentido. Dias depois, afirmou nas redes ter sido induzida a se retratar.
Ele foi expulso do debate, que foi interrompido imediatamente e voltou ao ar com os outros quatro participantes. Marçal saiu do teatro para receber atendimento médico.

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