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Imposto

Receita anula isenção fiscal que governo Bolsonaro deu a líderes religiosos

Anulação faz com que pagamentos de igrejas a pastores voltem a ser considerados remunerações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2024 às 15:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 15:35

SÃO PAULO - A Receita Federal anulou a isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a igrejas em 2022. Anulação faz com que pagamentos de igrejas a pastores voltem a ser considerados remunerações. Na prática, a medida obriga as igrejas a pagarem mais impostos. O texto foi publicado nesta quarta-feira (17) no Diário Oficial da União.
Pela norma do governo Bolsonaro, só o dinheiro pago por prestação de serviços e aulas era tido como salário. Agora imposto de renda e contribuição social vão incidir sobre qualquer pagamento.
Isenção dada às igrejas aconteceu às vésperas das eleições, em agosto de 2022. A fatia do eleitorado evangélico também é uma das parcelas da sociedade na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem mais apoio.

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