Rayssa Leal não dedicou medalha olímpica a Bolsonaro em entrevista

Post que afirma que a skatista Rayssa Leal teria dedicado sua medalha olímpica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante entrevista cedida ao canal CazéTV é falso

Conteúdo investigado: Uma postagem traz uma foto da atleta Rayssa Leal durante a final de skate street nas Olimpíadas de Paris 2024 ao lado de uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O autor da postagem adicionou a seguinte legenda: “Rayssa Leal em entrevista para a CazéTV: ‘Essa medalha eu dedico ao nosso Capitão Jair Bolsonaro. Eu desejo muito que em 2028 eu ganhe o ouro e que ele volte a ser presidente’”.

Onde foi publicado: X.

Conclusão do Comprova: É falso post segundo o qual a skatista Rayssa Leal teria dedicado, durante entrevista ao canal CazéTV, a medalha de bronze que ganhou nas Olimpíadas de Paris ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Como é possível verificar na gravação original, disponível no YouTube, ela não fez nenhuma menção ao político.

Após a conquista da medalha, a atleta, de 16 anos, conversou com a repórter Day Natale e o humorista Diogo Defante, da CazéTV. Entre outros pontos, ela falou sobre o nervosismo que sentiu antes das provas e destacou como o apoio da equipe e da torcida foi crucial para sua conquista. Em nenhum momento, Rayssa dedicou a medalha a Bolsonaro ou a qualquer pessoa. Ela tampouco desejou que Bolsonaro volte a ser presidente em 2028, diferentemente do que diz o conteúdo falso. Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele está inelegível até 2030.

Além de não ter observado questões políticas na entrevista, o Comprova não encontrou declarações de Rayssa relacionadas a Bolsonaro em nenhum outro momento de sua carreira como atleta.

A reportagem tentou contato com o autor do post, que não respondeu até a publicação deste texto. Após Estadão Verifica e Lupa terem publicado investigações sobre a postagem, o perfil publicou uma piada, dizendo-se orgulhoso do post com desinformação.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 30 de julho, a publicação checada pelo Comprova no X tinha 624 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Localizamos no YouTube a transmissão em que a entrevista foi realizada e assistimos ao vídeo completo. Também procuramos no Google por declarações da skatista que mencionasse eleições ou o ex-presidente.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

*Esta verificação contou com a participação de jornalistas que participam do Programa de Residência no Comprova.

Investigação e verificação Investigado por: Folha, Agência Tatu e Residência Comprova

Texto verificado por: O Popular, Estadão e Terra



O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

