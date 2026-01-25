Home
>
Brasil
>
'Raio parecia uma bomba, pessoas desmaiaram', diz vítima em Brasília

'Raio parecia uma bomba, pessoas desmaiaram', diz vítima em Brasília

Manifestantes relataram estrondo forte e presença de só uma ambulância no local, onde grupo aguardava a chegada do deputado Nikolas Ferreira após caminhada

MARIANA BRASIL

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:24

SÃO PAULO - "Quando caiu o raio, foi muito forte, parecia que tinha sido uma bomba. Aí as pessoas desmaiaram", disse Sabrina Gadea, uma das vítimas atingidas pela descarga atmosférica no ato em Brasília que marca o fim de uma caminhada promovida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Recomendado para você

Manifestantes relataram estrondo forte e presença de só uma ambulância no local, onde grupo aguardava a chegada do deputado Nikolas Ferreira após caminhada

'Raio parecia uma bomba, pessoas desmaiaram', diz vítima em Brasília

Segundo dados oficiais, 24 pessoas precisaram ser levadas a hospitais, sendo que oito estavam em estado grave

Manifestantes são atingidos por raio em ato na chegada de caminhada de Nikolas em Brasília

Pasta informou que iniciativa integra suas ações de fortalecimento da política pública de atenção psicossocial e busca aprimorar “a articulação entre os diferentes pontos de atenção [da Raps], a partir das necessidades dos territórios”.

Ministério da Saúde revisa diretrizes e custeio da rede de saúde mental do SUS

Ela e o marido, Renato Gadea, relatam que estavam segurando uma lona com amigos para se proteger da chuva, quando ouviram um estrondo e desmaiaram. O casal veio de Guarulhos (Grande São Paulo) para acompanhar a caminhada de Nikolas neste domingo (25) e já estava na praça do Cruzeiro à espera do deputado quando caiu o raio.

Pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas após queda de descarga elétrica durante evento, neste domingo (25)

Eles fazem parte de um grupo de pelo menos 30 pessoas que foram atendidas no Hospital de Base devido ao raio. "Só que teve gente que desmaiou e voltou, que foi o nosso caso. Eu acordei sentado no chão. Foi muito forte. Foi de quebrar a perna, sabe?", diz Renato, que estava deixando o hospital para onde as pessoas atingidas foram encaminhadas.

"O raio caiu na nossa frente. Eu só dei uma piscada, fiquei o tempo todo consciente, mas estava todo mundo caindo de desmaiar. As pessoas estavam desesperadas, querendo correr. E tinha muito idoso", conta Sabrina.

Renato diz que tentou atuar para acalmar as pessoas e que os bombeiros demoraram até entender o que estava acontecendo, porque eles estavam longe do local onde houve a descarga atmosférica. Segundo relatos, só havia uma ambulância no local. O casal conta que um amigo estava perto de uma lixeira e que ele saltou do chão devido ao impacto. Os dois foram ao Hospital de Base com o próprio carro e passam bem.

Vanderlei Ham estava no hospital acompanhando a filha, que foi internada, porque os exames apontaram taquicardia. Ele, as duas filhas e a mulher, gaúchos, estavam na Bahia para um curso, mas decidiram ir de carro a Brasília para participar do ato. "Carregar a filha desfalecida no colo... você não sabe o que fazer. Estava todo mundo perdido, até as pessoas que atenderam no momento", disse.

As vítimas estavam na Praça do Cruzeiro, que fica numa área central de Brasília, aguardando a chegada de Nikolas, quando houve o incidente. No momento, o deputado ainda não havia chegado ao local.

O parlamentar saiu de Paracatu, no sábado (19), em direção a Brasília, percorrendo 240 km, acompanhado de apoiadores. Como mostrou a Folha, o percurso contou com pouca estrutura de proteção aos aliados, que andaram por rodovias até chegar à capital.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não participou da caminhada, mas manifestou apoio a Nikolas e a demais parlamentares que aderiram ao movimento por meio das redes sociais. Após se encontrar com o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), ela fez uma fala a apoiadores que ocupavam a frente de um dos pontos de pernoite da caminhada.

"É um evento pacífico, ordeiro, conduzido por Deus", disse. "Então, por favor, sigam a orientação do nosso líder, o Nikolas. Quando vocês chegarem ali, depois cada um para sua casa. Nós estamos aqui lutando pela libertação da nossa nação", declarou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais