'Raio parecia uma bomba, pessoas desmaiaram', diz vítima em Brasília

Manifestantes relataram estrondo forte e presença de só uma ambulância no local, onde grupo aguardava a chegada do deputado Nikolas Ferreira após caminhada

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:24

SÃO PAULO - "Quando caiu o raio, foi muito forte, parecia que tinha sido uma bomba. Aí as pessoas desmaiaram", disse Sabrina Gadea, uma das vítimas atingidas pela descarga atmosférica no ato em Brasília que marca o fim de uma caminhada promovida pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Ela e o marido, Renato Gadea, relatam que estavam segurando uma lona com amigos para se proteger da chuva, quando ouviram um estrondo e desmaiaram. O casal veio de Guarulhos (Grande São Paulo) para acompanhar a caminhada de Nikolas neste domingo (25) e já estava na praça do Cruzeiro à espera do deputado quando caiu o raio.

Eles fazem parte de um grupo de pelo menos 30 pessoas que foram atendidas no Hospital de Base devido ao raio. "Só que teve gente que desmaiou e voltou, que foi o nosso caso. Eu acordei sentado no chão. Foi muito forte. Foi de quebrar a perna, sabe?", diz Renato, que estava deixando o hospital para onde as pessoas atingidas foram encaminhadas.

"O raio caiu na nossa frente. Eu só dei uma piscada, fiquei o tempo todo consciente, mas estava todo mundo caindo de desmaiar. As pessoas estavam desesperadas, querendo correr. E tinha muito idoso", conta Sabrina.

Renato diz que tentou atuar para acalmar as pessoas e que os bombeiros demoraram até entender o que estava acontecendo, porque eles estavam longe do local onde houve a descarga atmosférica. Segundo relatos, só havia uma ambulância no local. O casal conta que um amigo estava perto de uma lixeira e que ele saltou do chão devido ao impacto. Os dois foram ao Hospital de Base com o próprio carro e passam bem.

Vanderlei Ham estava no hospital acompanhando a filha, que foi internada, porque os exames apontaram taquicardia. Ele, as duas filhas e a mulher, gaúchos, estavam na Bahia para um curso, mas decidiram ir de carro a Brasília para participar do ato. "Carregar a filha desfalecida no colo... você não sabe o que fazer. Estava todo mundo perdido, até as pessoas que atenderam no momento", disse.

As vítimas estavam na Praça do Cruzeiro, que fica numa área central de Brasília, aguardando a chegada de Nikolas, quando houve o incidente. No momento, o deputado ainda não havia chegado ao local.

O parlamentar saiu de Paracatu, no sábado (19), em direção a Brasília, percorrendo 240 km, acompanhado de apoiadores. Como mostrou a Folha, o percurso contou com pouca estrutura de proteção aos aliados, que andaram por rodovias até chegar à capital.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não participou da caminhada, mas manifestou apoio a Nikolas e a demais parlamentares que aderiram ao movimento por meio das redes sociais. Após se encontrar com o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS), ela fez uma fala a apoiadores que ocupavam a frente de um dos pontos de pernoite da caminhada.

"É um evento pacífico, ordeiro, conduzido por Deus", disse. "Então, por favor, sigam a orientação do nosso líder, o Nikolas. Quando vocês chegarem ali, depois cada um para sua casa. Nós estamos aqui lutando pela libertação da nossa nação", declarou.

