PSTU oficializa Vera Lúcia como candidata à presidência da República

Vera Lúcia participou de evento do PSTU no Espírito Santo em maio deste ano Crédito: Ricardo Medeiros

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou neste domingo (31), em convenção nacional, em São Paulo (SP) , o nome da operária sapateira Vera Lúcia como candidata à presidência da República nas eleições de outubro . O partido também referendou o nome da indígena Kunã Yporã (Raquel Tremembé), da etnia Tremembé, do Maranhão, como candidata a vice-presidente.

Durante o discurso, Vera Lúcia defendeu a estatização das 110 maiores empresas do país, os bancos e a agroindústria, além da revogação das reformas e leis que retiraram direitos dos trabalhadores. Segundo ela, a chapa composta por ela e Raquel Tremembé é uma chapa indígena, negra e operária, que responde aos setores mais oprimidos da classe trabalhadora brasileira.

"Nós somos a maioria dos desempregados e precisamos construir um governo e, ao mesmo tempo, organizar a classe trabalhadora para controlar esse governo. Nós queremos governar o país com a classe trabalhadora e os indígenas, porque precisamos devolver suas terras, assim como precisamos devolver as terras dos quilombolas e os direitos que foram conquistados por nós", afirmou.

PERFIL

Kunã Yporã (Raquel Tremembé) tem 39 anos de idade, é indígena da etnia Tremembé, do Estado do Maranhão , e é pedagoga. É integrante da Associação de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas. Kunã Yporã é parte atuante das mobilizações dos povos indígenas na oposição ao governo atual.

Vera Lúcia tem 54 anos e é natural de Inajá, no Pernambuco. Operária sapateira, é formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Iniciou sua militância ao trabalhar em uma fábrica de calçados, aos 19 anos. Está no PSTU desde a fundação, em 1994.