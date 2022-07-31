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Eleições 2022

PSTU oficializa Vera Lúcia como candidata à presidência da República

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado oficializou, neste domingo (31), o nome da operária sapateira; Raquel Tremembé será a vice na chapa
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 jul 2022 às 18:10

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 18:10

Vera Lúcia, presidenciável do PSTU. (Lançamento das pré-candidaturas do capitão Vinícius Sousa a governador e Filipe Skiter ao Senado, pelo PSTU, com participação da presidenciável Vera Lúcia)
Vera Lúcia participou de evento do PSTU no Espírito Santo em maio deste ano Crédito: Ricardo Medeiros
O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou neste domingo (31), em convenção nacional, em São Paulo (SP), o nome da operária sapateira Vera Lúcia como candidata à presidência da República nas eleições de outubro. O partido também referendou o nome da indígena Kunã Yporã (Raquel Tremembé), da etnia Tremembé, do Maranhão, como candidata a vice-presidente.
Durante o discurso, Vera Lúcia defendeu a estatização das 110 maiores empresas do país, os bancos e a agroindústria, além da revogação das reformas e leis que retiraram direitos dos trabalhadores. Segundo ela, a chapa composta por ela e Raquel Tremembé é uma chapa indígena, negra e operária, que responde aos setores mais oprimidos da classe trabalhadora brasileira.
"Nós somos a maioria dos desempregados e precisamos construir um governo e, ao mesmo tempo, organizar a classe trabalhadora para controlar esse governo. Nós queremos governar o país com a classe trabalhadora e os indígenas, porque precisamos devolver suas terras, assim como precisamos devolver as terras dos quilombolas e os direitos que foram conquistados por nós", afirmou.

PERFIL

Kunã Yporã (Raquel Tremembé) tem 39 anos de idade, é indígena da etnia Tremembé, do Estado do Maranhão, e é pedagoga. É integrante da Associação de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas. Kunã Yporã é parte atuante das mobilizações dos povos indígenas na oposição ao governo atual.
Vera Lúcia tem 54 anos e é natural de Inajá, no Pernambuco. Operária sapateira, é formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Iniciou sua militância ao trabalhar em uma fábrica de calçados, aos 19 anos. Está no PSTU desde a fundação, em 1994.
Vera já foi candidata ao governo de Sergipe, à prefeitura de Aracaju (SE) e à Câmara dos Deputados. Em 2018, foi candidata à presidência da República e teve como vice o professor Hertz Dias, do Maranhão. Em 2020, Vera foi a primeira mulher negra a disputar a prefeitura de São Paulo (SP), cidade onde mora atualmente.

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