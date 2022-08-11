Protesto em Salvador tem defesa de Lula e distribuição de adesivos

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O protesto pela democracia e contra a carestia organizado por estudantes, movimentos sociais e sindicatos em Salvador teve a adesão de militantes de partidos de esquerda como PT, PSOL, PC do B, União Popular e PSTU.

Manifestantes empunharam toalhas e cartazes com as fotos do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Também foram distribuídos adesivos de Rodrigues, mas sem menção ao número de urna do PT.