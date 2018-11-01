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Rio de Janeiro

Procedimento estético irregular provoca mais uma vítima no RJ

Ângela Eleutério, de 25 anos, deu entrada na unidade hospitalar Rocha Faria com lesão grave em região glútea
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 17:33

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 17:33

Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande (RJ) Crédito: Reprodução | Facebook
A comerciante Ângela Eleutério é mais uma vítima do procedimento estético irregular no Rio de Janeiro. Ela está internada há 15 dias no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste, após ter realizado uma aplicação nos glúteos em sua própria casa.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a jovem, de 25 anos, deu entrada na unidade hospitalar com lesão grave em região glútea, provocada por aplicações.
A Secretaria informou que Ângela está sendo acompanhada pela equipe médica em tratamento para estabilização do quadro clínico.
Até o momento, a Polícia Civil não deu informações sobre as investigações do caso.
> "Dani Bumbum" pode ter feito mais de 40 procedimentos, diz vítima

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