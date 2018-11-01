Procedimento estético irregular provoca mais uma vítima no RJ

Hospital Estadual Rocha Faria, em Campo Grande (RJ) Crédito: Reprodução | Facebook

A comerciante Ângela Eleutério é mais uma vítima do procedimento estético irregular no Rio de Janeiro. Ela está internada há 15 dias no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, zona oeste, após ter realizado uma aplicação nos glúteos em sua própria casa.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a jovem, de 25 anos, deu entrada na unidade hospitalar com lesão grave em região glútea, provocada por aplicações.

A Secretaria informou que Ângela está sendo acompanhada pela equipe médica em tratamento para estabilização do quadro clínico.