Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Presidentes de associações do MP não têm palavra, diz Arthur Lira
Câmara dos Deputados

Presidentes de associações do MP não têm palavra, diz Arthur Lira

Presidente da Câmara diz que não vai mais negociar com Ubiratan Cazetta e Manoel Murrieta, que teriam sinalizado apoio à PEC do CNMP

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 16:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2021 às 16:52
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse à reportagem que Ubiratan Cazetta, presidente da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), e Manoel Murrieta, da Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), não têm palavra.
Afirmou ainda que os deputados não vão mais sentar à mesa com eles para negociar mudanças na PEC que modifica a composição do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público). Lira levou o texto à Câmara nesta quinta-feira (14), mas, por encontrar resistência no plenário dos deputados, pela segunda sessão, decidiu apenas discutir a matéria e marcar a votação para a próxima terça (19) -a proposta é criticada por deixar o CNMP mais suscetível à interferência política.
À reportagem, Lira afirmou, após receber um telefone da presidente do CNPG (Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União), que havia um acordo com os integrantes do Ministério Público.
Após a fala do deputado, Cazetta negou qualquer acordo em uma postagem no Twitter. "A ANPR não realizou acordo sobre a PEC 05 e mantém a posição oficial contrária à PEC 05. O CNPG não fala em nome das associações", disse ele.
Em resposta a Lira, Manoel Murrieta divulgou uma nota em que afirma que a "liberdade de opinião garantida aos cidadãos e estendida aos membros do Congresso" é uma conquista da democracia. Segundo ele, mesmo com a "intensa discussão" sobre o texto da PEC não há consenso e acordo sobre o texto final debatido pela Câmara.

Veja Também

Câmara dos Deputados está descolada das prioridades nacionais

Câmara dos Deputados aprova projeto do clube-empresa; sanção depende de Bolsonaro

Câmara dos Deputados aprova projeto que limita supersalários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados