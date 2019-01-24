Home
Brasil
Presidente do Inep quer rever o Enem

Marcus Vinícius Rodrigues pretende fazer uma revisão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não descarta a possibilidade de ver o exame antes de ser aplicado, algo que não era praxe entre os antecessores