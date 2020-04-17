Presidente da Alerj, André Ceciliano, confirma que está com Covid-19

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), confirmou na tarde desta sexta-feira (17) que está com Covid-19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), confirmou na tarde desta sexta-feira (17) que está com Covid-19. Ele fez o teste após sentir dor de garganta. Antes, três testes rápidos haviam dado negativo ao longo da última semana.

"O presidente da Alerj já está em isolamento, seguindo todas as recomendações médicas, e apresenta sintomas leves da doença", informou a Casa.

No comando da Alerj durante a pandemia, Ceciliano vinha alternando entre tocar numa sala privada e no plenário as sessões. Nesta quinta-feira, optou pelo local reservado. Ele usava máscaras. Na quarta, porém, estava na cadeira da presidência no plenário e sem usar a proteção.

Além de Ceciliano, outras autoridades do Rio já anunciaram que foram infectadas pelo coronavírus. Entre elas, o governador Wilson Witzel e o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos.