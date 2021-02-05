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Sem folia

Prefeitura do Rio proíbe eventos de blocos e escolas de samba no carnaval

A medida é válida período de 12 a 22 de fevereiro deste ano; o objetivo da medida é evitar aglomerações durante o período carnavalesco na cidade, devido à pandemia
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:57

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:57

Foliões se divertem com a passagem do bloco Sargento Pimenta no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira
Foliões se divertem com a passagem do bloco Sargento Pimenta no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Crédito: Bruno Santos/Folhapress
A prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje (5), em Diário Oficial, um decreto que proíbe a concentração e desfile de blocos e escolas de samba na cidade no período de 12 a 22 de fevereiro deste ano. O objetivo da medida é evitar aglomerações durante o período carnavalesco na cidade, devido à pandemia de Covid-19.
As escolas de samba e os principais blocos já tinham afirmado que não farão qualquer desfile ou apresentação na cidade do Rio durante o carnaval. A prefeitura também já havia suspendido o ponto facultativo da segunda-feira de carnaval (15), apesar de o feriado de terça-feira (16) estar mantido.
Também está proibida a entrada de ônibus e outros veículos de fretamento na cidade durante esse período. A exceção são aqueles que prestem serviço regular para empresas e hotéis.
Caso haja descumprimento do decreto, a prefeitura poderá apreender bens e equipamentos, como instrumentos musicais e trios elétricos. Também estão previstas multas e interdições de estabelecimentos (caso a apresentação do bloco ocorra em um desses locais). Blocos e outras agremiações que infringirem o decreto também não poderão desfilar no carnaval de 2022.

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