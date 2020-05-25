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Em forma de decreto

Prefeitura do Rio determina medidas para funcionamento de templos e igrejas

Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que em nenhum momento a prefeitura havia proibido ou restringido o funcionamento dessas atividades, mas que agentes públicos estavam causando 'interferências' nesses locais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 18:02

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:02

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (25) que será publicado um decreto estabelecendo medidas de funcionamento para templos e igrejas.
Crivella disse em entrevista que em nenhum momento a prefeitura havia proibido ou restringido o funcionamento dessas atividades, mas que agentes públicos estavam causando "interferências" nesses locais.
O decreto deve exigir uma distância mínima de dois metros entre os fiéis, além de oferta de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscaras.
O prefeito disse ainda não ser recomendável que idosos e pessoas do grupo de risco compareçam aos cultos e missas presencialmente, e que devem acompanhar as celebrações preferencialmente pela internet, TV ou rádio.

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