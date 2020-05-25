Prefeitura do Rio determina medidas para funcionamento de templos e igrejas

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta segunda-feira (25) que será publicado um decreto estabelecendo medidas de funcionamento para templos e igrejas.

Crivella disse em entrevista que em nenhum momento a prefeitura havia proibido ou restringido o funcionamento dessas atividades, mas que agentes públicos estavam causando "interferências" nesses locais.

O decreto deve exigir uma distância mínima de dois metros entre os fiéis, além de oferta de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscaras.