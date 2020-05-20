Porto Alegre libera abertura de shoppings, bares, igrejas e academias

O relaxamento das regras da capital gaúcha vale a partir desta quarta-feira (20). Crédito: DIvulgação /TJES

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), liberou por meio de decreto o funcionamento de shoppings, bares e academias. A reabertura dos estabelecimentos, porém, precisa se adaptar ao "novo normal" com uso de máscara, distância mínima entre clientes e ocupação máxima de 50%.

Pelo decreto municipal, academias podem abrir com apenas um frequentador a cada 16 m². A prática de esportes individuais, sem contato físico, também está liberada, inclusive em quadras.

O relaxamento das regras da capital gaúcha vale a partir desta quarta-feira (20). Shoppings devem reabrir nos próximos dias, enquanto se adaptam às mudanças. O comércio de rua já vinha funcionando havia cerca de 15 dias na cidade.

Como tática de combate à transmissão do novo coronavírus, o Rio Grande do Sul segue um modelo de distanciamento voltado às atividades econômicas por bandeiras coloridas, que não impede circulação de pessoas.

Os restaurantes do tipo buffet também estão autorizados a receber consumidores, desde que a comida seja servida por um funcionário, evitando que diversos pessoas tenham contato com os alimentos, por exemplo. Bares também podem atender presencialmente os clientes.

Antes, o setor de alimentação podia funcionar no sistema de retirada no local ou tele-entrega. Agora, as pessoas podem consumir no local com distância mínima de 2 metros e ocupação máxima do local de 50%.

Missas e cultos estão autorizados com número máximo de 30 fiéis.

O setor cultural segue parado, com teatros, cinemas e centros culturais fechados. Casas noturnas tampouco podem reabrir as portas.

A flexibilização em Porto Alegre, cidade gaúcha que mantinha as regras mais rígidas de distanciamento apesar do relaxamento estadual, foi bem recebida por empresários.