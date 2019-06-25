Prefeitura do Rio de Janeiro demolirá mais seis prédios na Muzema

Em abril, a prefeitura iniciou os trabalhos de demolição de prédios no Condomínio Figueiras do Itanhangá. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH) informou que mais seis prédios do Condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, serão demolidos a partir da semana que vem. Os moradores dos 45 apartamentos foram notificados na manhã desta terça-feira (25) e devem desocupar os imóveis em 72 horas. O edital de demolição já foi fixado nos prédios.

No dia 12 de abril deste ano, dois prédios desabaram no local, deixando 24 mortos. As construções eram irregulares e as obras já tinham sido interditadas pela prefeitura. Até o momento, cinco prédios já foram demolidos na área.

DEMOLIÇÕES

Segundo a Secretaria Municipal de Conservação, a Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) iniciou na semana passada a derrubada de dois prédios liberados pela Defesa Civil para a demolição, que estavam irregulares e com risco de colapso.

A secretaria informou ainda que no dia 11 de junho foi finalizada a demolição de uma construção de seis andares e no dia 27 de maio foi concluída a demolição de um prédio de oito andares. Ainda em abril, no dia 24, foi demolida uma obra em andamento já com três andares.