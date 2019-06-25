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Construções irregulares

Prefeitura do Rio de Janeiro demolirá mais seis prédios na Muzema

Os moradores dos 45 apartamentos foram notificados na manhã desta terça-feira (25) e devem desocupar os imóveis em 72 horas. No dia 12 de abril deste ano, dois prédios desabaram no local, deixando 24 mortos.

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 18:32

Publicado em 

25 jun 2019 às 18:32
Em abril, a prefeitura iniciou os trabalhos de demolição de prédios no Condomínio Figueiras do Itanhangá. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH) informou que mais seis prédios do Condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, serão demolidos a partir da semana que vem. Os moradores dos 45 apartamentos foram notificados na manhã desta terça-feira (25) e devem desocupar os imóveis em 72 horas. O edital de demolição já foi fixado nos prédios.
No dia 12 de abril deste ano, dois prédios desabaram no local, deixando 24 mortos. As construções eram irregulares e as obras já tinham sido interditadas pela prefeitura. Até o momento, cinco prédios já foram demolidos na área.
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DEMOLIÇÕES
Segundo a Secretaria Municipal de Conservação, a Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) iniciou na semana passada a derrubada de dois prédios liberados pela Defesa Civil para a demolição, que estavam irregulares e com risco de colapso.
A secretaria informou ainda que no dia 11 de junho foi finalizada a demolição de uma construção de seis andares e no dia 27 de maio foi concluída a demolição de um prédio de oito andares. Ainda em abril, no dia 24, foi demolida uma obra em andamento já com três andares.
O entulho das demolições não será retirado do local, para evitar que novas construções irregulares surjam. “Ao término das demolições, o município implantará um parque nesta região da Muzema em homenagem às vítimas do acidente. Além de recuperar a vocação do local para uma Área de Preservação Ambiental, o parque também impedirá a construção de novos prédios irregulares na comunidade”, informou a secretaria em nota.

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