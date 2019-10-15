Home
Prédio de 7 andares desaba em Fortaleza

Prédio de 7 andares desaba em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros encontra-se no local, além de ambulâncias do SAMU

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:49

 - Atualizado há 6 anos

AGÊNCIA ESTADO- Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, )15), em Fortaleza. O edifício que caiu se localiza na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense. Ainda não informações de mortos ou feridos.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Romário, disse que duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mais informações em instantes

