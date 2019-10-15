Urgente

Prédio de 7 andares desaba em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros encontra-se no local, além de ambulâncias do SAMU

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 11:49 - Atualizado há 6 anos

AGÊNCIA ESTADO- Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, )15), em Fortaleza. O edifício que caiu se localiza na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense. Ainda não informações de mortos ou feridos.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Romário, disse que duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Mais informações em instantes

Meu Deus, que tragédia! Um edifício desabou agora a pouco no bairro Dionísio Torres em Fortaleza ? pic.twitter.com/wPJYpPJlm2 — viralata caramelo ? (@SeuNandico) October 15, 2019

?TRAGÉDIA: prédio residencial de 7 andares desaba em Fortaleza! Ainda não há detalhes. pic.twitter.com/mPfHYsVTFO — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) October 15, 2019

???DESABAMENTO OCORREU NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS TIBURCIO CAVALCANTE COM NOGUEURA ACIOLY.

Prédio que desabou tinha sete andares e há suspeitas que estava habitado. pic.twitter.com/H4FH5bBmbG — Donizete Arruda (@donizetearruda7) October 15, 2019

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta