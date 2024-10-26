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Eleições 2024

Prazo para baixar e-Título termina neste sábado (26); saiba como fazer

Aplicativo pode ser utilizado como documento oficial na hora de votar e precisa estar atualizado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2024 às 14:52

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 14:52

SÃO PAULO - O prazo para baixar o aplicativo do e-Título a fim de utilizá-lo para se identificar no dia de votação termina neste sábado (26), véspera do segundo turno das eleições municipais de 2024.
A plataforma ficará indisponível nas lojas virtuais neste domingo (27) tanto para atualizações como para download.
O aplicativo do e-Título permite obter a via digital do título de eleitor e o acesso às informações cadastradas na Justiça Eleitoral.
A plataforma apresenta dados como nome, filiação, zona eleitoral e situação cadastral. O app ainda permite emitir as certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais.
O e-Título também pode ser usado para justificar a ausência no pleito no dia da eleição, se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral, bem como para justificar a ausência na votação após as eleições.
O download do aplicativo móvel pode ser feito pelo Play Store e pela App Store e está disponível para smartphones ou tablets com os sistemas Android 6.0 e IOS 13 em diante.
O eleitor precisará informar dados pessoais e validar as informações depois de baixar o app. Na sequência, o documento ficará disponível.

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Caso contrário, será necessário apresentar um documento oficial com foto. O prazo para cadastrar a biometria já acabou. Agora, o cadastramento só pode ser feito a partir de 5 de novembro.
O segundo turno da eleição ocorre neste domingo e definirá prefeitos em 51 municípios do país, sendo deles 15 capitais. A votação vai das 8h às 17h no horário de Brasília (DF).

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