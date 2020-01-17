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Após citação nazista

Porta-voz da Presidência deve anunciar demissão de secretário da Cultura

Queda de secretário da Cultura acontece após citar ministro de Hitler em vídeo de divulgação de programa de apoio às artes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 12:57

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 12:57

O secretário de Cultura, Roberto Alvim, publicou um vídeo nas redes sociais que gerou polêmica Crédito: Reprodução/Twitter
O Palácio do Planalto informou a líderes do Congresso que o Secretário da Cultura, Roberto Alvim, será demitido do cargo após parafrasear um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, sobre arte.

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O recado foi transmitido na manhã desta sexta (17) após repercussão do caso e manifestação pública da classe política. Entre os que pediram a saída de Alvim está o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, telefonou para líderes do Congresso e avisou que o porta-voz da Presidência deve anunciar a demissão.

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