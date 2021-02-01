Polícia resgata menino acorrentado e preso em barril pelo pai em São Paulo

Criança de 11 anos era mantida acorrentada dentro de barril, em Campinas, São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

No interior do Estado de São Paulo , em Campinas, um menino de 11 anos foi resgatado pela polícia após passar um mês acorrentado e trancado dentro de um barril. A reportagem divulgada no domingo (31) pelo programa Fantástico, da Rede Globo , gerou muita indignação pelas torturas praticadas pelo próprio pai da criança.

De acordo com o portal G1, o caso foi denunciado pelos vizinhos à polícia. O menino se encontrava preso em uma construção com uma janela minúscula.

A situação da criança era revoltante. Ela estava nua, dentro de um tambor de metal, fechado com uma pia pesada por cima. O lugar era tão apertado que mal conseguia se mexer. E para piorar, tinha a cintura, os pés e as mãos acorrentados.

Na casa, vivia o pai, a namorada dele e a filha da namorada. Todos foram presos. Para o delegado, é possível que o menino estivesse acorrentado dentro do tambor há um mês.

Segundo a Polícia Civil , o pai disse, em depoimento, que o filho é muito agitado, agressivo e fugia de casa. E, por isso, justificou que queria educar o filho.

Pelos relatos dos vizinhos, os maus-tratos à criança já aconteciam há anos. As denúncias eram feitas ao conselho tutelar, no entanto, não havia intervenção.

O conselho tutelar admitiu que já acompanhava denúncias de maus-tratos à criança há pelo menos um ano e vai apurar se houve falha.

O menino foi levado para o hospital Ouro Verde com sinais de desnutrição e está sendo acompanhado por uma tia.