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Crueldade

Polícia resgata menino acorrentado e preso em barril pelo pai em São Paulo

A criança de 11 anos estava nua, dentro de um tambor de metal, fechado com uma pia pesada por cima. Situação foi denunciada por vizinhos

Publicado em 

01 fev 2021 às 11:55

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 11:55

Criança de 11 anos era mantida acorrentada dentro de barril, em Campinas, São Paulo
Criança de 11 anos era mantida acorrentada dentro de barril, em Campinas, São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
No interior do Estado de São Paulo, em Campinas, um menino de 11 anos foi resgatado pela polícia após passar um mês acorrentado e trancado dentro de um barril. A reportagem divulgada no domingo (31) pelo programa Fantástico, da Rede Globo, gerou muita indignação pelas torturas praticadas pelo próprio pai da criança.  
De acordo com o portal G1, o caso foi denunciado pelos vizinhos à polícia. O menino se encontrava preso em uma construção com uma janela minúscula.
A situação da criança era revoltante. Ela estava nua, dentro de um tambor de metal, fechado com uma pia pesada por cima. O lugar era tão apertado que mal conseguia se mexer. E para piorar, tinha a cintura, os pés e as mãos acorrentados.
Na casa, vivia o pai, a namorada dele e a filha da namorada. Todos foram presos. Para o delegado, é possível que o menino  estivesse acorrentado dentro do tambor há um mês.
Segundo a Polícia Civil, o pai disse, em depoimento, que o filho é muito agitado, agressivo e fugia de casa. E, por isso, justificou que queria educar o filho.
Pelos relatos dos vizinhos, os maus-tratos à criança já aconteciam há anos. As denúncias eram feitas ao conselho tutelar, no entanto, não havia intervenção. 
O conselho tutelar admitiu que já acompanhava denúncias de maus-tratos à criança há pelo menos um ano e vai apurar se houve falha.
O menino foi levado para o hospital Ouro Verde com sinais de desnutrição e está sendo acompanhado por uma tia.
Com informações do portal G1.

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