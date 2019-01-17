Home
Brasil
Polícia prende suspeito de ataque à deputada Martha Rocha (PDT-RJ)

O carro em que estavam a deputada, sua mãe de 88 anos e seu motorista foi interceptado por criminosos que dispararam tiros de fuzil e pistola contra o veículo