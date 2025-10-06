Crueldade

Polícia prende 3 por suspeita de esquema ilegal de venda de sangue de gatos em SP

As prisões ocorreram na noite de sábado (4); uma postagem numa rede social chamou atenção de defensores da causa animal, ao dizer que estava sendo oferecido o valor de R$ 50 por coleta de sangue de gatos

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:13

Gatos encontrados pela Guarda Municipal de Monte Alto, em SP Crédito: Reprodução/Instagram/@prefmontealto

Três pessoas foram presas em Monte Alto, na região de Ribeirão Preto, sob a suspeita de fazerem parte de um esquema de venda ilegal de sangue de gatos. As prisões ocorreram na noite de sábado (4). Uma postagem numa rede social chamou atenção de defensores da causa animal, ao dizer que estava sendo oferecido o valor de R$ 50 por coleta de sangue de gatos. Eles notificaram a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e foi montada uma operação que envolveu também a GCM (Guarda Civil Municipal), uma veterinária da prefeitura e a Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a prefeitura, o interlocutor disse que trabalhava para uma clínica veterinária de São José do Rio Preto e que o sangue coletado em Monte Alto seria utilizado para transfusões. Com as informações, integrantes dos órgãos públicos foram à casa, no bairro Monte Belo, e encontraram três pessoas paramentadas com luvas e trajes veterinários, além da dona do imóvel e de uma outra mulher, que seria, ainda conforme a prefeitura, o contato com a clínica de Rio Preto. Seis gatos estavam desacordados no local.

Um dos presentes disse ser estudante de medicina veterinária e outros dois afirmaram serem auxiliares. Eles afirmaram que receberiam por procedimento R$ 300 (estudante) e R$ 100 (auxiliares). Todos foram levados à delegacia, mas dois foram ouvidos e liberados. O estudante, a dona do imóvel e a mulher que seria intermediadora da clínica foram detidos e passaram por audiência de custódia neste domingo (5).

A dona da casa afirmou que tinha cedido o imóvel com o objetivo de ajudar os animais, enquanto a intermediadora disse não saber que a prática é irregular. As duas mulheres foram liberadas após a audiência, enquanto o estudante ficou preso preventivamente.

Local era insalubre

As condições do local eram insalubres e, de acordo com a administração, os animais eram anestesiados com uma forte dose de medicamento, sem levar em consideração o peso de cada um. Não havia balança, equipamentos ou um veterinário responsável no local. Uma gata despertou quando a polícia estava no local. O animal apresentava abatimento e desorientação, segundo os agentes.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente testou o sangue de três dos felinos, e o de uma fêmea foi positivo para FIV, o vírus da imunodeficiência felina. "O que reflete, mais uma vez, a falta de critérios e os riscos envolvidos nos procedimentos que foram interrompidos em Monte Alto. Os demais ainda farão outros exames. Mais três felinos, tratados pela proprietária da casa, estão sendo procurados para testes", informou a pasta. A doença não é transmissível aos humanos e a animais de outras espécies.

